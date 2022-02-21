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Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air заявили, что с понедельника приостанавливают полеты в столицу Украины из-за угрозы российского вторжения, о которой в последние недели говорят правительства западных стран. Ранее аналогичное решение приняла нидерландская авиакомпания KLM.
Lufthansa и Swiss Air приостанавливают полеты в Киев из-за угрозы вторжения России
© AP / Scanpix

Немецкая Lufthansa заявила, что полеты не будут осуществляться до конца февраля. До этого времени ее самолеты также не будут летать в Одессу, однако рейсы во Львов сохранятся. Swiss Air уточнила, что полеты в Киев прекращаются до 28 февраля.

Lufthansa объяснила свое решение так: "Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда остается нашим главным приоритетом". Похожее заявление сделала Swiss Air.

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Страны Запада утверждают, что Россия собрала на границах Украины крупнейшую воинскую группировку со времен холодной войны и готовится к вторжению на территорию этой страны. Москва отвергает намерения начать агрессию против Украины, однако предъявляет НАТО и США требования в области безопасности, которые правительства западных стран уже отвергли. Одновременно резко обострилась ситуация в Донбассе: на линии противостояния начались обстрелы, проходит эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию.

Обе авиакомпании говорят, что будут внимательно следить за ситуацией и поддерживать постоянную связь с международными структурами и правительствами разных стран. "Мы свяжемся с пострадавшими пассажирами и перебронируем их на другие рейсы", — обещает Lufthansa.

Немецкий перевозчик еженедельно осуществляет 74 рейса на Украину — как под торговой маркой Lufthansa, так и в сотрудничестве с другими принадлежащими ей авиакомпаниями, в том числе Austrian Airlines, Eurowings и Swiss Air.

Ryanair и Wizz Air продолжают летать

Вместе с тем, две крупные бюджетные авиакомпании, летающие на Украину, Ryanair и Wizz Air, пообещали продолжать полеты. На долю Ryanair приходится больше всего рейсов, связывающих Европу с Украиной, Wizz Air по этому показателю — на втором месте.

В воскресенье Wizz Air заявила, что внимательно следит за развитием событий, и напомнила пассажирам о необходимости постоянно проверять свою электронную почту на случай появления новой информации о рейсах. "В настоящее время мы не меняли расписание наших полетов, рейсы на Украину и из нее продолжаются в обычном режиме", — сказал официальный представитель Wizz Air.

Глава Ryanair Майкл О'Лири прокомментировал ситуацию так: "Важно не паниковать. Наш долг и наша обязанность поддерживать народ Украины, пока там не идет война или не летают ракеты".

В конце прошлой недели США, Великобритания и многие другие страны мира призвали своих граждан немедленно покинуть Украину, пока это можно сделать обычным способом. "В случае военного вторжения коммерческие перевозки из Украины будут, вероятно, очень значительно нарушены, а украинские дороги могут быть закрыты", — заявило министерство иностранных дел Великобритании.

После того, как были сделаны эти рекомендации, пассажиры многих рейсов, отправляющихся из Украины или прибывающих в нее, стали жаловаться на отмену своих полетов. Власти страны объяснили, что из-за угрозы безопасности ведущие международные страховые компании отказываются покрывать страховые риски при полетах над Украиной.

После этого украинское правительство экстренно выделило 16,6 млрд гривен (592 млн долларов), чтобы гарантировать страховые риски и избежать прекращения международного авиационного сообщения.

До этого авиакомпания KLM приостановила полеты на Украину из-за красного уровня опасности, присвоенного стране МИД Нидерландов. Именно Нидерланды потеряли больше всех граждан в ходе крушения "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

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