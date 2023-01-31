"Лучше поздно, чем никогда". В Сычуани сняли ограничения на число детей в семье

Более того, правительство провинции постановило, что отныне женщины, родившие ребенка вне брака, также смогут официально его зарегистрировать и получать все те же самые льготы, что и семейные пары.

Китайское законодательство не запрещает незамужним женщинам рожать детей, но в нем указывается, что с точки зрения закона матерью является "женщина, состоящая в браке".

Кроме того, на матерей-одиночек не распространяются льготы, положенные замужним женщинам, вплоть до того, что работодатель может уволить их без какой бы то ни было юридической ответственности.

Отныне в провинции Сычуань любая незамужняя женщина, если она захочет родить ребенка, может рассчитывать на медицинскую помощь, место в школе и денежные выплаты.

Китайские власти несколько лет пытаются изменить негативный демографический тренд, возникший в результате политики "одна семья — один ребенок". В прошлом году население Китая сократилось впервые за 60 лет. Предыдущее сокращение населения было связано с экономическим экспериментом Мао Цзэдуна, так называемым "большим скачком", который привел к повсеместному голоду и повышенной смертности.

23 января 2023 года правительство Китая обнародовало статистические данные, согласно которым в 2022 году в Китае родились 9,56 млн человек, а умерли — 10,41 млн.

Одной из причин стало то, что многие жители городов откладывают вступление в брак и рождение детей. По словам главы Национального бюро статистики Китая Кан Йи, "это — результат того, что все меньшее число людей хочет заводить детей, оттягивает вступление в брак и беременность, а также того, что в стране сократилось число женщин детородного возраста".

Последнее также является одним из последствий политики "одна семья — один ребенок". Она была введена в сентябре 1980 года с целью сократить неконтролируемый рост населения страны. Однако одним из ее результатов стало смещение гендерного соотношения населения Китая в пользу мужчин.

В китайской традиции предпочтение всегда отдавалось детям мужского пола. Особенно сильна эта тенденция была в сельской местности, поскольку именно сыновья наследуют фамилию семьи и ее имущество, а также несут ответственность за пожилых родителей.

Когда большинство семей было ограничено одним ребенком, рождение девочки во многих случаях стало крайне нежелательным, что привело к тому, что семьи (если им было доступно ультразвуковое исследование) предпочитали делать аборт, чтобы иметь возможность впоследствии получить сына.

Еще одним результатом стало то, что десятки тысяч китайских девочек были удочерены семьями в США и Западной Европе.

Таким образом, в этом поколении разрыв между количеством мужчин и женщин привел к тому, что в Китае образовалась явная нехватка молодых женщин, способных вступить в брак и родить детей.

Ситуация в Сычуани — не самая худшая, однако число людей старше 60 лет в ней составляет 21% от общего населения, что превышает средний показатель по стране — 17,4%. Если демографический тренд не удастся переломить, то к 2040 году цифра вырастет до 28%.

"Не исключено, что мы увидим такой Китай, которого еще никогда не видели, — отметил Ван Фэн, профессор социологии Калифорнийского университета в Ирвине, специализирующийся на демографии Китая. — Он больше не будет ни молодым, ни энергичным, а его население продолжит стареть и сокращаться".

Правительство Сычауани пытается стимулировать рождаемость. Например, в 2021 году один из городов провинции Паньчжихуа стал первым городом Китая, который стал выплачивать субсидии семьям, готовым завести большее число детей.

Однако поначалу, как отметил заместитель мэра города Тан Чжунчжу, город потратил "950 тысяч юаней (130 тысяч евро — прим. Delfi) на пособия для 650 имеющих на них право детей". Под этой формулировкой имеются в виду только официально зарегистрированные дети, родившиеся в законном браке. Спустя три с половиной года это право теперь распространяется на всех детей, вне зависимости от семейного статуса их матерей.

Политика "одна семья-один ребенок", ставшая причиной нынешних проблем Китая, отменялась постепенно. С начала 2016 года всем семьям было разрешено иметь двоих детей, что, однако не привело к устойчивому росту рождаемости, на который надеялись власти.

Многие семьи не спешили заводить второго ребенка — во-первых, потому что не были уверены, что им хватит денег, во-вторых, потому что в Китае не хватает доступных услуг по уходу за детьми, в-третьих, из-за опасений, что это может негативно сказаться на их карьере. Последнее соображение главным образом касалось женщин.

Кроме того, после десятилетий активной политики по ограничению числа детей многие люди по-прежнему считают, что гораздо предпочтительнее иметь одного ребенка.