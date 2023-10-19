Лучшая пенсионная система в мире — в Нидерландах, говорится в отчете Mercer

Пенсионная система Нидерландов — лучшая в мире, показывает глобальный пенсионный отчет Института Mercer CFA. Основываясь на 50 показателях, исследователи сравнили системы пенсионного обеспечения в 47 странах, где живет 67% населения мира.
Наиболее значимыми показателями были размер пенсионных выплат в частном и государственном секторах, устойчивость системы на десятилетия вперед и качество управления ей.
На втором месте оказалась Исландия, потерявшая одну строчку за последний год, а на третьем — Дания.
Большинство европейских стран, включенных в отчет, получили хорошие баллы. Лишь несколько улучшений, согласно отчету, требуется произвести в Финляндии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Ирландии, Бельгии, Португалии и Германии.
В свою очередь Франция, Испания, Италия, Польша, Австрия и Хорватия и США имеют серьезные риски и/или недостатки, которые необходимо устранить, говорится в отчете.
В нижней части рейтинга находятся Индия, Филиппины и Аргентина. Наряду с Турцией и Таиландом они получили худшую оценку — D.
Риски в системе
В отчете признается, что "системы пенсионного обеспечения во всем мире находятся под давлением, как никогда ранее", из-за сохраняющейся инфляции, роста процентных ставок и геополитической неопределенности, что неизбежно сказывается на доходности инвестиций.
"Средний возраст населения во всем мире продолжает увеличиваться на многих рынках, в основном на более зрелых, — говорит президент и генеральный директор Института CFA Маргарет Франклин. — Инфляция и рост процентных ставок создали новую динамику рынка, которая ставит серьезные задачи на пенсионные планы. Мы также наблюдаем продолжающийся раскол в связи с глобализацией. Это лишь некоторые из всё более сложных проблем, с которыми сталкиваются пенсионные фонды и которые оказывают существенное влияние на пенсионеров".
Влияние искусственного интеллекта на пенсионные системы
Искусственный интеллект должен повысить эффективность пенсионного обеспечения за счет сокращения расходов и выявления предстоящих рисков, говорится в докладе.
Дополнительные возможности использования искусственного интеллекта могут включать создание индивидуальных портфелей и выявление рыночных аномалий, хотя искусственный интеллект вряд ли сможет с точностью предсказать движение рынка, поэтому неопределенность будет сохраняться.
"Продолжающееся расширение использования искусственного интеллекта в операциях и решениях инвестиционных менеджеров может привести к более эффективным и обоснованным процессам принятия решений, что потенциально может привести к повышению реальной доходности инвестиций для участников пенсионных планов", — сказал старший партнер компании Mercer Дэвид Нокс.
В ежегодном исследовании также отмечаются риски, связанные с тем, что модели искусственного интеллекта могут генерировать ложную информацию при использовании в новом контексте, а также с кибератаками на данные участников пенсионных планов.