Лучшая пенсионная система в мире — в Нидерландах, говорится в отчете Mercer

Риски в системе

В отчете признается, что "системы пенсионного обеспечения во всем мире находятся под давлением, как никогда ранее", из-за сохраняющейся инфляции, роста процентных ставок и геополитической неопределенности, что неизбежно сказывается на доходности инвестиций.

"Средний возраст населения во всем мире продолжает увеличиваться на многих рынках, в основном на более зрелых, — говорит президент и генеральный директор Института CFA Маргарет Франклин. — Инфляция и рост процентных ставок создали новую динамику рынка, которая ставит серьезные задачи на пенсионные планы. Мы также наблюдаем продолжающийся раскол в связи с глобализацией. Это лишь некоторые из всё более сложных проблем, с которыми сталкиваются пенсионные фонды и которые оказывают существенное влияние на пенсионеров".