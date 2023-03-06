В рекламе бренда можно заметить символ "V", который приравнивается к поддержке российской агрессии. В социальной сети Instagram сразу же разгорелся скандал. Россияне уверены, что таким образом бренд поддержал диктатора Владимира Путина и развязанную им войну.

Что пишут россияне

"Продажи Louis Vuitton поднимутся в России после этого"

"Ждём Газманова в следующем кампейне"

"Граждане России скупят всю коллекцию"

"Цвета красивые, а буква V - моя любимая"

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Скриншот Instagram

Однако украинцы поспешили отметить, что на самом деле реклама бренда была создана в цветах флага Франции, и к России она не имеет никакого отношения. При этом была и другая "армия" украинцев, которая не понимает, почему модный дом решился на такую рекламу, учитывая все события в Украине.

"Я - украинка, и мне не нравится эта реклама. "LV" было бы лучше, но вы выбрали знак войны и психопатов. Почему? Неужели вы сами такие же больные?" - написала одна из пользовательниц сети.

Также о новой рекламе бренда высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

"РФ больше года вырезает украинцев в Европе с помощью триколора и свастики V/Z. Элитный модный дом, ориентированный на "русских нуворишей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно?"