Лондон выделит Киеву почти 300 млн евро на встрече G7

„Это финансирование демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на неотложные потребности, возникшие в результате российской агрессии“, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. Отдельно в нем подчеркивается важность поддержки энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от усилившихся обстрелов со стороны РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении 242 млн фунтов (около 286 млн евро) Украине для поддержки „неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей“ Киева на предстоящем саммите „Большой семерки “ в Италии. Об этом в среду, 12 июня, заявила его канцелярия.

Канцелярия Сунака сообщила, что его приоритетной задачей на саммите G7 станет работа с партнерами, „чтобы договориться, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины“.

Страны G7 выделят Украине 50 млрд долларов за счет российских активов - Le Monde

Ранее французская газета Le Monde писала, что страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Предполагается, что Киев получит от союзников эти деньги в кредит, а выплачивать его будет из передаваемых ему процентов от активов ЦБ РФ, расположенных в западных странах.