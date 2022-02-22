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Под ограничительные меры Великобритании попали Тимченко, Ротенберги и пять российских банков. Санкции введены в ответ на признание РФ независимости "ЛНР" и "ДНР".
Лондон вводит санкции против Ротенбергов и Тимченко
© AP / Scanpix

Великобритания вводит санкции в отношении российских предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также против пяти российских банков: Промсвязьбанка, "России", Индустриального Сберегательного банка, "Черноморского банка развития" и Генбанка. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента. Ограничительные меры принимаются в ответ на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". По словам Джонсона, указанные российские физические и юридические лица, "имеют стратегическое значение для Кремля".

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Первый транш санкционных мер

Все активы, которыми российские олигархи владеют в Великобритании, будут заморожены. Ротенбергам и Тимченко закрыт въезд в страну. Физическим и юридическим лицам Великобритании запрещено вести с этими предпринимателями и фининститутами дела.

В Лондоне указали, что речь идет лишь о первом транше санкционных мер. Дальнейшие ограничения будут применены совместно с Соединенными Штатами и Европейским Союзом в случае последующей эскалации обстановки вокруг Украины.

Борис Джонсон добавил, что Лондон намерен вынести ситуацию на обсуждение в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, в случае запроса НАТО Великобритания готова направить больше сил для защиты союзников, подчеркнул он.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Поздно вечером 21 февраля, Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

Реакция Германии

МИД ФРГ также резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во вторник, 22 февраля, объявил, что по его распоряжению Федеральное агентство по сетям остановило сертификацию"Северного потока - 2", без которой этот газопровод не может быть введен в строй.

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Deutsche Welle
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