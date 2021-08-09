Лондон ввел новые санкции для Беларуси

Великобритания ввела пакет "торговых, финансовых и авиационных санкций" в отношении Беларуси в ответ на продолжающийся "подрыв демократии и нарушения прав человека режимом" Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба, обнародованном в понедельник, 9 августа, на сайте правительства Соединенного Королевства.
Применение новых ограничительных мер приурочено к первой годовщине "фальсификации выборов в Беларуси", подчеркивают в ведомстве.
"Эти санкции демонстрируют, что Соединенное Королевство не приемлет действий Лукашенко после фальсификации выборов", - констатируют в Лондоне. "Продукция государственных предприятий (режима - Ред.) Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши авиакомпании не будут" обслуживать "его парк роскошных самолетов", указывают далее в британском МИД.
Под санкциями - авиация, торговый и финансовый секторы
Ограничительные меры в области авиации касаются также запрета полета белорусских авиаперевозчиков над территорией Великобритании и посадки их машин в воздушных гаванях страны.
Торговые санкции вводятся на совершение операций с поставками калия, нефтепродуктов, приборов для ведения наблюдения и радиоперехвата, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения.
Как отмечают в британском внешнеполитическом ведомстве, данная мера направлена на сокращение "объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничение его доступа к продукции, которая может способствовать репрессиям в отношении белорусского населения".
Финансовые меры предусматривают запрет на покупку находящихся в обращении ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных госсектором Беларуси, а также предоставление кредитов.
Наконец, власти Великобритании предусмотрели запрет на предоставление страхования и вторичных страховок белорусским госорганам, а также готовы к дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия Минску.
Ограничительные меры в отношении Михаила Гуцериева
Все указанные меры направлены на оказание давления на Лукашенко, его окружение и госинституты с целью заставить их изменить свое поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, "любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", указали в британском МИД.
Ранее в этот же день правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за его связей с Лукашенко. В Лондоне уверены, что Гуцериев поддерживал "нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции" в Беоаруси, в том числе "используя свои деловые интересы".
Лукашенко: Надо думать над выходом из ситуации
Между тем сам белорусский правитель Александр Лукашенко уже прокомментировал решения британских властей. "Поживем - увидим, к чему это приведет, если не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации", - заявил он на встрече с журналистами и представителями общественности.
До этого, 8 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". Как отмечалось в документе, в этот день "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".
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