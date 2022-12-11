Лондон: Военные расходы РФ в 2023 году превысят 30% бюджета

Затраты Кремля на ведение войны против Украины резко растут. Закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом России Владимиром Путиным 5 декабря, предусматривает, что расходы на армию, спецслужбы и полицию превысят 9 трлн рублей (143 млрд долларов). Эта сумма значительно больше, чем в предыдущие годы, и составляет более 30 процентов всего бюджета РФ, сообщило министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре в воскресенье, 11 декабря.

Между тем британское военное ведомство расценивает такой бюджет РФ на предстоящий год как слишком оптимистичный, учитывая прогнозируемые доходы и расходы. В связи с этим, говорится в обзоре, нагрузка на невоенные части российского бюджета, вероятно, усилится из-за необходимости поддержать расходы на войну.

Рост расходов на военные нужды

В российском бюджете расходы, которые можно отнести к военным, распределены по разным статьям, причем часть из них - закрытые. В конце ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличится почти в полтора раза. Сколько именно средств планируется выделить на эту статью расходов из бюджета, Шойгу не уточнил.

Украинская версия издания Forbes пришла к выводу, что за девять месяцев с начала вторжения в Украину Россия потратила на войну 82 млрд долларов, то есть четверть годовых доходов бюджета. Forbes производил расчеты на основании открытой информации, предоставленной украинскими военными.