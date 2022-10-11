aA
В результате множества ошибок Путина армия РФ истощена, считают киберразведчики Великобритании. Последствия развязанной войны начинают напрямую касаться все большего числа россиян.
Лондон: у России заканчивается оружие для продолжения войны
© AP / Scanpix

Россия, по мнению главы разведслужбы Великобритании, практически исчерпала запасы оружия для ведения войны с Украиной. Об этом глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг заявил в эфире радиостанции BBC во вторник, 11 октября.

"Мы знаем - и российские командиры на местах знают, - что их техника и боеприпасы на исходе", - сказал Флеминг. Кроме того, о безвыходной ситуации в армии РФ свидетельствует мобилизация заключенных и неопытных людей на войну, считает глава киберразведки. По его словам, президент России Владимир Путин совершает множество стратегических ошибок и просчетов, поскольку не встречает возражений своего командования. Последствия развязанной Путиным войны становятся очевидными и для россиян, отметил Флеминг: они бегут от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать, и теряют доступ к современным технологиям.

Статьи по теме:
"Сейчас они воюют, как мы ожидали". Западные эксперты о действиях российской армии
С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы

В Лондоне надеются вовремя заметить, что Россия всерьез готова применить ядерное оружие. "Я надеюсь, мы увидим какие-то признаки, если они (российские власти. - Ред.) решатся на это пойти. Но будем предельно ясны, если рассматривают такой вариант, это будет катастрофа в том смысле, о котором говорили многие люди", - предупреждает Флеминг.

Служба национальной безопасности Украины считает ядерный удар маловероятным, но готовится к любому развитию событий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...

Delfi.ru: tiesiogai iš Zaporižios, ukrainiečių dvasininkas po 40 metų rado savo tėvą Lietuvoje

Эфир Delfi: удары по Запорожью, сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились

Запорожье подвергается массированными ракетными...

Андрей Зубов: наивным выглядит убеждение, что русский народ восстанет, нигде при тирании народ не восставал

"Очень наивным выглядит убеждение и Европы, и, в первую...

Посол Литвы в Украине: иностранные посольства не намерены покидать Киев

Посольства иностранных государств не намерены...

Покинувшая Россию Дапкунайте посетила премьеру литовского фильма, где сыграла одну из главных ролей

Накануне в Вильнюсе прошел закрытый премьерный показ...