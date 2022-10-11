Лондон: у России заканчивается оружие для продолжения войны

Россия, по мнению главы разведслужбы Великобритании, практически исчерпала запасы оружия для ведения войны с Украиной. Об этом глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг заявил в эфире радиостанции BBC во вторник, 11 октября.
"Мы знаем - и российские командиры на местах знают, - что их техника и боеприпасы на исходе", - сказал Флеминг. Кроме того, о безвыходной ситуации в армии РФ свидетельствует мобилизация заключенных и неопытных людей на войну, считает глава киберразведки. По его словам, президент России Владимир Путин совершает множество стратегических ошибок и просчетов, поскольку не встречает возражений своего командования. Последствия развязанной Путиным войны становятся очевидными и для россиян, отметил Флеминг: они бегут от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать, и теряют доступ к современным технологиям.
В Лондоне надеются вовремя заметить, что Россия всерьез готова применить ядерное оружие. "Я надеюсь, мы увидим какие-то признаки, если они (российские власти. - Ред.) решатся на это пойти. Но будем предельно ясны, если рассматривают такой вариант, это будет катастрофа в том смысле, о котором говорили многие люди", - предупреждает Флеминг.
Служба национальной безопасности Украины считает ядерный удар маловероятным, но готовится к любому развитию событий.
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