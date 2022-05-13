"Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить, чтобы он потерпел поражение в Украине, которое не принесет ему никакой выгоды и в конечном счет удержит от новой агрессии", - сказала Трасс в четверг вечером на встрече с представителями G7 в Германии.

Несколько недель назад Трасс уже говорила, что разговор об отмене санкций возможен только с полным прекращением огня и выводом российских войск со всей территории Украины.

Трасс также заявила, что союзники Украины должны решиться на новые санкции в отношении России и что им следует пойти "быстрее и дальше" в поддержке Украины в ее борьбе.

"Наилучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины состоит в обретении ею способности защитить себя. Это означает необходимость предоставить Украине четкий путь к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО", - сказала она.

Как объясняет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, задача такого категоричного заявления - дать сигнал Кремлю, что Британия не готова идти на какие-либо уступки во время военной агрессии.

При этом, уточняет Ландейл, столь жесткая позиция Британии в будущем потенциально может помешать украинской стороне во время переговоров о перемирии.