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Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что международные санкции против России должны действовать вплоть до полного ухода российских сил со всей территории Украины.
Liz Truss
Liz Truss
© Reuters / Scanpix

"Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить, чтобы он потерпел поражение в Украине, которое не принесет ему никакой выгоды и в конечном счет удержит от новой агрессии", - сказала Трасс в четверг вечером на встрече с представителями G7 в Германии.

Несколько недель назад Трасс уже говорила, что разговор об отмене санкций возможен только с полным прекращением огня и выводом российских войск со всей территории Украины.

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Трасс также заявила, что союзники Украины должны решиться на новые санкции в отношении России и что им следует пойти "быстрее и дальше" в поддержке Украины в ее борьбе.

"Наилучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины состоит в обретении ею способности защитить себя. Это означает необходимость предоставить Украине четкий путь к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО", - сказала она.

Как объясняет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, задача такого категоричного заявления - дать сигнал Кремлю, что Британия не готова идти на какие-либо уступки во время военной агрессии.

При этом, уточняет Ландейл, столь жесткая позиция Британии в будущем потенциально может помешать украинской стороне во время переговоров о перемирии.

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bbcrussian.com
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