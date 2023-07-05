Лондон: Россия за время войны потеряла почти половину боеспособности

В 2022 году силы РФ применили 10 миллионов артиллерийских снарядов, в то время как страна может производить в лучшем случае 1 млн снарядов в год, указал британец. Кроме того Россия "потеряла 2500 танков, а выпускать может в лучшем случае 200 в год", добавил Радакин.

Также сообщается, что украинские силы, по-видимому, сосредоточены на создании "асимметричного градиента истощения", который позволяет сохранить живую силу ВСУ ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, в то же время постепенно истощая российскую живую силу и технику, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). В ежедневном докладе отмечается, что текущие темпы операций украинских сил не свидетельствуют о тупиковой ситуации или неспособности Украины отвоевать значительную часть своих территорий.