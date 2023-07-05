05 июля 2023 г. 10:58

Лондон: Россия за время войны потеряла почти половину боеспособности

 
Deutsche Welle
Rusijos kariuomenės pratybos
Rusijos kariuomenės pratybos
ФОТО: AFP / Scanpix

Россия за время войны с Украиной потеряла почти половину своей боеспособности, заявил начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в беседе с Financial Times

В 2022 году силы РФ применили 10 миллионов артиллерийских снарядов, в то время как страна может производить в лучшем случае 1 млн снарядов в год, указал британец. Кроме того Россия "потеряла 2500 танков, а выпускать может в лучшем случае 200 в год", добавил Радакин.

Также сообщается, что украинские силы, по-видимому, сосредоточены на создании "асимметричного градиента истощения", который позволяет сохранить живую силу ВСУ ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, в то же время постепенно истощая российскую живую силу и технику, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). В ежедневном докладе отмечается, что текущие темпы операций украинских сил не свидетельствуют о тупиковой ситуации или неспособности Украины отвоевать значительную часть своих территорий.

"Нынешнее украинское контрнаступление менее драматично и стремительно, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешно, чем неудачное зимнее наступление российских войск. В целом по своим темпам и первоначальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но в конечном счете успешное херсонское контрнаступление", - считают эксперты.

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