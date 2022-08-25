На кадрах видно, что бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора.
"Российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", - пишет британское ведомство.
1/5 In early March, Russian ground forces assaulted and seized Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). pic.twitter.com/TA6Ics2VkR— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 25, 2022
АЭС была захвачена сухопутными войсками РФ после штурма в марте, и теперь Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях, констатирует Минобороны Великобритании.
"Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение их резервных источников питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - предупреждают военные.
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