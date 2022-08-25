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Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки с российской военной техникой на Запорожской АЭС.
Zaporožės AE
Zaporožės AE
© Reuters / Scanpix

На кадрах видно, что бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора.

"Российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", - пишет британское ведомство.

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Россия отказалась вывести войска и вооружения с Запорожской АЭС

АЭС была захвачена сухопутными войсками РФ после штурма в марте, и теперь Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях, констатирует Минобороны Великобритании.

"Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение их резервных источников питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - предупреждают военные.

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Deutsche Welle
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