Лондон: РФ начала кампанию по разрушению энергетики Украины

Российская армия, по-видимому, начала очередную зимнюю кампанию с целью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, полагает британская военная разведка. В ежедневном отчете, опубликованном Минобороны Великобритании в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 10 декабря, говорится, что речь идет о новых ударах с помощью стратегической авиации после более двух месяцев перерыва.

Как отмечают авторы отчета, ночью 7 декабря военно-воздушные силы РФ впервые с 21 сентября 2023 года "нанесли волну мощных ударов по Киеву и центральной Украине с использованием парка тяжелых бомбардировщиков". Эти самолеты, предположительно Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей операционной зоны над Каспийским морем. Скорее всего, это были ракеты Х-101 (по классификации НАТО - AS-23a KODIAK).