Лондон разрешил Фридману и Авену траты с замороженных счетов

В частности, сооснователь "Альфа-банка" Михаил Фридман в 2022 году получил лицензию на содержание обслуживающего персонала из 19 сотрудников, в том числе водителей, личных поваров, и уборщиц. Содержание обслуги в течение десяти месяцев обошлось Фридману в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 350 тысяч евро). Еще 7000 фунтов стерлингов (около 8000 евро) в месяц Фридману было разрешено тратить на покрытие базовых потребностей его семьи, пишет NYT.

По данным NYT, исключения из штрафных мер были оформлены в виде специальных лицензий, позволяющих бизнесменам пользоваться частью замороженных активов. В некоторых случаях российским миллиардерам разрешалось тратить более миллиона долларов в год.

Власти Великобритании разрешили попавшим под санкции российским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов, в том числе на обслуживающий персонал. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников и документы газета The New York Times сообщает в четверг, 27 июля.

Бывшему партнеру Фридмана Петру Авену власти Великобритании одобрили ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч евро). Из этой суммы около 50 тысяч евро достались охранной компании финансового управляющего Авена, в отношении которого ведется расследование из-за возможной помощи бизнесмену в уклонении от штрафных мер.

Как отмечает NYT, неясно, какие проверки проводило правительство Великобритании, прежде чем одобрить эти траты. Всего с начала войны РФ против Украины в 2022 году власти королевства получили около тысячи заявок на выдачу лицензий, пишет газета. К концу 2022-го британское правительство одобрило 82 из них, многие все еще находятся на рассмотрении.