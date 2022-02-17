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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не видит признаков сокращения российского военного присутствия у границ с Украиной. В конце недели она посетит Украину и Польшу, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом.
Liz Truss
Liz Truss
© AFP / Scanpix

Президент России Владимир Путин, возможно, попытается затянуть кризис вокруг Украины на многие месяцы, чтобы проверить на прочность единство Запада, полагает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. "В настоящее время нет свидетельств того, что россияне отводят войска из приграничных с Украиной регионов. У нас не должно быть иллюзий насчет того, что Россия может на недели, если не на месяцы, затянуть этот наглый замысел, подрывая Украину и бросая вызов единству Запада", - написала Трасс в статье для газеты The Daily Telegraph, опубликованной в четверг, 17 февраля.

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На фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины Лиз Трасс планирует в конце текущей недели посетить Украину и Польшу. В Киеве и в Варшаве она встретится с украинским и польским коллегами по должности Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау, чтобы продемонстрировать "сплоченную поддержку украинского суверенитета", говорится в сообщении британского МИДа.

В проекте речи, с которой Трасс выступит в Киеве, глава британской дипломатии вновь пригрозит России "масштабными и дорогостоящими последствиями" на тот случай, если Кремль решит "продолжать путь агрессии". В результате агрессии Россия приобретет в мировом сообществе статус парии, предупреждает Трасс.

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