В Великобритании в ближайшее время будет принято дополнительное законодательство "о противодействии враждебной деятельности иностранных государств". Об этом уведомила британская королева Елизавета II в обращении к обеим палатам парламента. Текст ее выступления распространила во вторник, 11 мая, канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.
Как следует из документа, речь идет о законе о "противодействии государственным угрозам" (Counter-State Threats Bill), а также о законе о "телекоммуникационной безопасности" (Telecommunications (Security) Bill).
Комплексный пересмотр стратегий в области безопасности и обороны
Кроме того, британский кабмин в ближайшее время проведет комплексный пересмотр стратегий в области "безопасности, обороны, развития и внешней политики".
Королева Елизавета II напомнила, что власти запланировали "самое большое увеличение расходов" на содержание вооруженных сил Великобритании, что "предполагает продвижение программы модернизации и укрепление обязательств Соединенного Королевства перед НАТО".
Лондон нарастит порог ядерного потенциала
В середине марта премьер-министр Борис Джонсон объявил, что порог ядерного потенциала страны будет увеличен со 180 до 260 боеголовок, что, в частности. прописано в Обзоре оборонной и внешней политики страны после "Брекзита". Это необходимо из-за "изменения среды безопасности и наличия большого спектра технологических и доктринальных угроз", говорилось в документе. На эти цели будет потрачена часть средств из 24 млрд фунтов (27,9 млрд евро), которые правительство планирует направить на модернизацию вооруженных сил.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Больше половины жителей Литвы покупают недвижимость за свои сбережения (76)
В Литве на рынке недвижимости наблюдается необычная...
Шяуляй - Минск: по пути с переводчиком из Литвы в Беларусь, где пригодился и литовский (17)
Новым попутчиком Delfi стал уроженец Шяуляй – Евгений...
Коронавирус в Литве: 1230 новых случаев, скончались 3 человека (5)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1230 новых...
Вильнюсцы нагоняют жителей Таллина: после всех расходов в среднем у людей остается 1580 евро (37)
За последние три года доходы одного домашнего...
Вердикт Минздрава Литвы: центры вакцинации могут решать вопрос срока ревакцинации вакциной AstraZeneca (19)
Центры вакцинации в Литве могут решать вопрос сроков...