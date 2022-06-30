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Британское правительство почти удваивает размер военной помощи Украине, выделяя дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов. В частности, будут поставлены системы ПВО, беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы.
B. Johnsonas ir V. Zelenskis
B. Johnsonas ir V. Zelenskis
© Scanpix

Великобритания значительно расширяет военную помощь Украине. Вечером в среду, 29 июня, правительство в Лондоне объявило, что предоставит дополнительно 1 миллиард фунтов стерлингов (чуть менее 1,2 млрд евро) и, таким образом, почти удвоит помощь Киеву, сообщают западные информагентства.

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Этот шаг направлен на то, чтобы помочь стране перейти от обороны от российского вторжения к наращиванию наступательных операций. Речь идет о поставках систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Планируется, что об увеличении финансирования объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, атаки России на Украину становятся "все более варварскими" в отсутствие военных успехов, на которые надеется президент России Владимир Путин.
В общей сложности, по данным Даунинг-стрит, Великобритания обещала Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов.

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Deutsche Welle

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