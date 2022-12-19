Великобритания поставит Украине еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для обороны от российской агрессии. Премьер-министр страны Риши Сунак представляет новый проект военной помощи на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около 287 млн евро) в понедельник, 19 декабря, в Риге, на встрече стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).
Как заявили в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, готовящийся контракт на четверть миллиарда фунтов "обеспечит постоянные поставки необходимых артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Великобритания уже поставила более 100 тысяч боеприпасов и другого военного оборудования, включая несколько реактивных систем залпового огня и 125 зенитных установок, подчеркивается в сообщении.
Саммит JEF в Риге
В столице Латвии Сунак встречается с лидерами стран, участвующих в формировании JEF - Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, чтобы обсудить войну в Украине. По словам Сунака, "этот саммит Объединенных экспедиционных сил лишь подчеркивает наши тесные дружеские отношения и непоколебимую поддержку Украины".
Созданные в 2014 году по инициативе Лондона многонациональные экспедиционные силы предполагается использовать в рамках миротворческих миссий ООН, для гуманитарных акций, а также для сдерживания потенциальных противников, включая РФ после аннексии Крыма.
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