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В 2023 году Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил премьер Риши Сунак перед встречей стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Риге.
Rishi Sunakas
Rishi Sunakas
© AFP / Scanpix

Великобритания поставит Украине еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для обороны от российской агрессии. Премьер-министр страны Риши Сунак представляет новый проект военной помощи на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около 287 млн евро) в понедельник, 19 декабря, в Риге, на встрече стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).

Как заявили в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, готовящийся контракт на четверть миллиарда фунтов "обеспечит постоянные поставки необходимых артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

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С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Великобритания уже поставила более 100 тысяч боеприпасов и другого военного оборудования, включая несколько реактивных систем залпового огня и 125 зенитных установок, подчеркивается в сообщении.

Саммит JEF в Риге

В столице Латвии Сунак встречается с лидерами стран, участвующих в формировании JEF - Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, чтобы обсудить войну в Украине. По словам Сунака, "этот саммит Объединенных экспедиционных сил лишь подчеркивает наши тесные дружеские отношения и непоколебимую поддержку Украины".

Созданные в 2014 году по инициативе Лондона многонациональные экспедиционные силы предполагается использовать в рамках миротворческих миссий ООН, для гуманитарных акций, а также для сдерживания потенциальных противников, включая РФ после аннексии Крыма.

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Deutsche Welle

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