Лондон поставит Киеву еще 200 единиц бронетехники

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - заявил Клеверли. Кроме того, Киеву будут предоставлены дополнительно 100 тысяч единиц артиллерийских снарядов и миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.