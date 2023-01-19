Лондон поставит Киеву еще 200 единиц бронетехники

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - заявил Клеверли. Кроме того, Киеву будут предоставлены дополнительно 100 тысяч единиц артиллерийских снарядов и миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.
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