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В дополнение к танкам Challenger 2, о которых было объявлено ранее, Великобритания намерена поставить Украине еще 200 единиц бронетехники. Об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сообщил на совместной пресс-конференции с главой канадского МИДа Мелани Жоли.
Лондон поставит Киеву еще 200 единиц бронетехники
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"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - заявил Клеверли. Кроме того, Киеву будут предоставлены дополнительно 100 тысяч единиц артиллерийских снарядов и миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.

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Deutsche Welle
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