Лондон: Полноценный штурм "Азовстали" чреват значительными потерями для ВС РФ

Полноценный наземный штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, по всей видимости, может повлечь за собой значительные потери со стороны российских военнослужащих и тем самым еще больше снизить их "общую боевую эффективность". Такие оценки содержатся в сводке с разведданными, размещенной в пятницу, 22 апреля, в Twitter министерства обороны Великобритании.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя, отметив, что последние силы украинской стороны остались на металлургическом комбинате "Азовсталь". Путин приказал отменить штурм территории промышленной зоны завода и вместо этого плотно заблокировать ее.

США вскоре после этого назвали объявление России о взятии Мариуполя очередной дезинформацией. "Мы так понимаем, что украинские силы продолжают удерживать позиции в Мариуполе", - заявил Госдепартамент США.

Интенсивные обстрелы на востоке Донбасса

Решение российского лидера блокировать "Азовсталь", по всей видимости, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и перенаправить высвобождающиеся в результате российские силы на восток Украины, считают в Лондоне.

В восточной части Донбасса продолжаются интенсивные обстрелы по мере того, как ВС РФ стремятся продвинуться по направлению к населенным пунктам, включая Красный Лиман, Бугаевка, Барвенково, Лиман и Попасная, указали в министерстве обороны Великобритании.

Переброска техники в Россию на ремонт

В ведомстве подчеркивают, что российские военные продолжают перегруппировку и восстановление, а также производят переброску техники в Россию на ремонт.

Ранее, 21 апреля, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" остаются около 1000 мирных жителей и 500 раненых военных. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил уверенность, что российские войска препятствуют эвакуации из Мариуполя около 120 тыс. человек. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула, что "российские бомбардировки маршрутов эвакуации и дорог должны быть остановлены".