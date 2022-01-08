Лондон планирует разработать гиперзвуковое оружие

Лондон намерен начать разработку гиперзвукового оружия в связи с наличием у России гиперзвуковых ракет. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Его слова приводит в пятницу, 7 января, на своем сайте британская газета The Times.

"У нас (их, ракет - Ред.) нет, а (они) должны у нас быть", - заявил Радакин, давший первое интервью с момента занятия этого поста в ноябре 2021 года.

"Феноменальное увеличение активности российских подлодок"

В беседе с изданием Тони Радакин констатировал, что "за последние 20 лет произошло феноменальное увеличение активности российских подводных лодок", а также подводных операций ВМФ РФ. Он добавил, что в свете реализуемых Москвой программ речь идет не только о задачах, выполняемых подлодками. Риску может быть подвергнута система "подводных кабелей, проходящих по всему миру", указал глава штаба обороны Великобритании.

"Именно по ним передается большая часть всей мировой информации и трафика", - констатировал Радакин. На вопрос, будет ли уничтожение кабелей "рассматриваться как акт войны", он ответил: "Потенциально, да".

Тони Радакин также сообщил, что представил британскому правительству потенциальные варианты "ответных действий" в ответ на возможное вторжение России в Украину.

Залповый пуск РФ ракет "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2021 года сообщил, что Россия провела залповый пуск гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". "Испытания проведены успешно, безупречно", - отметил Путин, указав на "существенный шаг в повышении безопасности" РФ.

Россия неоднократно осуществляла единичные пуски этой ракеты. Так, надводные испытания проводились, в частности, в июле 2021 года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года. В октябре прошел первый пробный пуск "Циркона" из подводного положения.