Великобритания увеличит свой потенциал в киберпространстве, чтобы противодействовать вероятным противникам. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, обнародованного в воскресенье, 14 марта, в преддверии публикации обзора по стратегии национальной безопасности.
В заявлении Джонсона отмечается, что в обзоре будет указано, насколько важной является развитие кибертехнологий для нынешнего образа жизни - "будь то победа над врагами на поле боя, повышение уровня безопасности интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей". "Наш новый, полномасштабный подход к киберпространству изменит нашу способность защищать наш народ, продвигать наши интересы во всем мире и делать жизнь британцев лучше каждый день", - заявил британский премьер.
Джонсон сообщил, что созданные в прошлом году Национальные киберсилы (National Cyber Force) будут базироваться на севере Англии. В их задачи входит улучшение способностей Великобритании по проведению целенаправленных наступательных киберопераций против террористов, враждебных государств и преступных группировок. Они впервые объединяют персонал как оборонных, так и разведывательных служб под единым командованием.
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