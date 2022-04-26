Лондон намерен поставить Украине дальнобойную артиллерию и противокорабельные ракеты

"Украине нужно больше дальнобойной артиллерии и снарядов, как российского калибра, так и калибра НАТО. Они также желают получить противокорабельные ракеты для противодействия российским кораблям... если возможно, Британия будет стараться дать доступ к этому оружию или поставлять его", - заявил Уоллес в обращении к палате общин британского парламента.

"Министерство обороны работает день и ночь вместе с США, Канадой и ЕС для поставок (грузов - ИФ), связанных со снабжением тыла", - отметил он в речи, текст которой размещен на сайте Даунинг-стрит.

Уоллес также сказал, что Лондон предлагает разместить танки "Челленджер 2" в Польше на временной основе взамен техники, передаваемой Варшавой Украине.

Министр напомнил, что Британия уже поставила Украине свыше 5 тыс. противотанковых ракет, пять зенитных установок с более чем 100 ракетами, а также 4,5 т пластиковой взрывчатки.

Накануне издание Daily Express сообщало со ссылкой на источники, что британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Кроме того, напоминало издание, США ранее решили направить Украине 72 буксируемые гаубицы и 144 тыс. снарядов. В свою очередь Франция передаст Киеву 40 самоходных артиллерийских установок CAESAR.