Лондон и Осло возглавят коалицию по усилению Киева на море

По данным британской стороны, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Соединенное Королевство оказало Киеву военную поддержку на сумму в 4,6 млрд фунтов стерлингов (в пересчете: 5,4 млрд евро). Кроме того, с момента аннексии Крыма в 2014 году в Великобритании прошли обучение 52 000 украинских военных.

Два тральщика класса Sandown, о передаче которых будет официально объявлено 11 декабря, - не первые корабли такого типа, которые Лондон предоставляет Киеву. В июле 2023 года ВСУ были переданы также тральщики HMS Grimsby (M108) и HMS Shoreham (M112), снятые с вооружения ВМС Великобритании. Им были даны при этом украинские названия "Черкассы" и "Чернигов".