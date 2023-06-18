На фоне наступательных операций Украины российские войска несут, вероятно, самые высокие потери с момента наиболее ожесточенных боев в битве за Бахмут в марте. Об этом говорится в воскресенье, 18 июня, в сводке Минобороны Великобритании.

Продолжаются тяжелые бои, наиболее интенсивные - в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута, отмечают в британской разведке. "Во всех этих районах Украина продолжает вести наступательные операции и добилась небольших успехов", - констатируют эксперты.

Минобороны Великобритании: Потери высоки с обеих сторон

На юге ВС РФ "зачастую проводят относительно эффективные оборонительные операции", отмечают в британском оборонном ведомстве. По его данным, речь идет о больших потерях с обеих сторон - ВСУ и ВС РФ.

"Один из самых смертоносных конфликтов в Европе со Второй мировой войны"

Около 354 000 российских и украинских военнослужащих были убиты или ранены в развязанной РФ войне в Украине, писало 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на утечку документов американской разведки. Речь идет об "одном из самых смертоносных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны", констатировало агентство.

По оценке разведуправления министерства обороны США, Россия понесла 189 500-223 000 общих потерь, включая 35 500-43 000 убитыми в бою и 154 000-180 000 ранеными. Украина понесла 124 500-131 000 общих потерь, включая 15 500-17 500 убитыми в бою и 109 000-113 500 ранеными, следовало из документа под названием "Россия/Украина - оценка боевой устойчивости и потерь", выдержки из которого приводило агентство Reuters. Подлинность документа и приводимых в нем оценок официально не подтверждена Пентагоном.

Подтвержденные журналистами потери

Число россиян, чью гибель на войне в Украине журналистам и волонтерам удалось подтвердить по открытым данным, составило 25 528 человек, следовало из подсчетов изданий "Медиазона" и Русской службы британской медиакомпании ВВС по состоянию на 16 июня.

Журналисты ведут подсчеты российских потерь на основе официальных сообщений властей, рассказов и постов в соцсетях родственников, фотографий могил и новостей в СМИ. Почти 10 процентов погибших (2498 человек) - мобилизованные. СМИ также подтвердили гибель 2531 добровольца и 4721 заключенного - сама крупная категория среди всех потерь.

К 16 июня подтвердилась гибель более 2150 офицеров российской армии и других силовых структур, 251 из них - в звании от подполковника и выше, отмечала "Медиазона". Больше всего погибших из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

Президент РФ Владимир Путин 16 июня утверждал, что соотношение потерь России и Украины - "один к десяти", при этом он не привел конкретных цифр.