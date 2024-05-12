Лондон: Доходы "Газпрома" будут падать до 2030 года

Доходы российского энергетического гиганта "Газпром", значительно сократившиеся из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года. Такой прогноз высказало министерство обороны Великобритании в воскресенье, 12 мая.

"Российское вторжение в Украину в 2022 году и последующее ухудшение отношений России с Западом привели к значительным ограничениям операций "Газпрома". Вероятно, тот факт, что "Газпрому" не удалось переориентировать свой экспорт, уйдя от зависимости от европейских рынков, продолжит ограничивать его доходы как минимум до 2030 года", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства в соцсети X.

Переход "Газпрома" на альтернативные рынки