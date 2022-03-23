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Украинская юношеская сборная яхтсменов в лодке встала на пути суперъяхты, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем.
Abramovičiaus jachta „Solaris“
Abramovičiaus jachta „Solaris“
© Scanpix

"Солярис" швартовалась в турецком порту Бодрум, покинув воды стран Европейского Союза, где против олигарха введены санкции в связи с вторжением России в Украину.

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