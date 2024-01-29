Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон

“Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон. Министр выполнял свои обязанности из дома с момента его выписки из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида 15 января 2024 года”, - сообщили в пресс-службе американского Минобороны.

22 декабря ему была сделана операция по лечению рака простаты, а затем он был госпитализирован на две недели, после того как у него возникли осложнения после операции. После выписки из больницы 15 января Остин работал дома, пока восстанавливался. В минувшую пятницу врачи осмотрели Остина.