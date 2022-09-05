Сейчас Трасс - убежденный консерватор и правый либерал. Вопрос - не поменяет ли она убеждения, когда это понадобится.

В середине августа Лиз Трасс, по данным одного из опросов, побеждала соперника по гонке за пост главы Консервативной партии Риши Сунака с разгромным счетом: за нее - 60% опрошенных членов партии, за Сунака - 28%.

Победитель на этих выборах, где голосуют только члены правящей на данный момент партии, автоматически становится главой британского правительства.

После такой яркой первой женщины-премьера в истории Британии, как Маргарет Тэтчер, вполне естественно, что на преемниц или претенденток тоже примеряют ее прозвище "железной леди". Его примеряли и на типичного партийного функционера Терезу Мэй, бывшую премьером с 2016 по 2019 год. Не подошло.

Лиз Трасс больше, чем Мэй, похожа на решительного и идейного лидера-консерватора, каким была Тэтчер, и сама Трасс старается об этом сходстве ненавязчиво напоминать.

Четыре года назад она начала колонку в шотландской газете Scotsman с воспоминания о том, как в семь лет исполняла в своей первой школе в Шотландии роль Тэтчер в дебатах. Дальше - никаких рассуждений о Тэтчер, лишь напоминание, что она была очень непопулярна в Шотландии. Но образ "вброшен", фамилии Тэтчер и Трасс стоят рядом - этого достаточно.