Лишат ли в Германии украинских беженцев "денег для граждан"?

В первые месяцы после начала широкомасштабной войны России против Украины Польша была страной, принявшей наибольшее число украинских беженцев. В отдельные периоды времени их было здесь больше 1 млн 660 тысяч человек. Теперь осталось менее 960 тысяч.

На 2024 год запланировано 171,7 млрд евро, что в три с лишним раза больше, чем на оборону (51,8 млрд евро).

Теперь в коалиционном правительстве Олафа Шольца судорожно размышляют о том, где изыскать требуемую сумму, чтобы свести в бюджете концы с концами.

60 000 000 000 евро. В такую астрономическую сумму обернулось решение Конституционного суда ФРГ , в середине ноября признавшего противоречащим Основному закону перераспределение невостребованных кредитных средств из фонда для борьбы с пандемией ковида на другие цели. В результате решения судей в немецком госбюджете неожиданно образовалась прореха в 60 млрд евро.

В ФРГ такая поддержка весьма щедрая. Украинские беженцы здесь еще летом прошлого года решением немецкого правительства были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld). Размер этого пособия составляет 502 евро для взрослого человека, живущего в отдельном домохозяйстве. Плюс деньги на оплату жилья и коммунальных услуг. Можно получить еще и дотацию на курсы повышения квалификации.

В отличие от беженцев из всех других стран, гражданам Украины согласно специально принятому на этот счет решению Евросоюза не требуется ходатайствовать в Германии об убежище. Они получают его автоматически. Это правило действует во всех странах ЕС. Но не во всех странах ЕС приняты единые стандарты социальной поддержки украинских беженцев.

Сейчас по числу украинских беженцев среди стран ЕС лидирует Германия: по официальной статистике, их здесь 1 млн 116 тысяч человек. Впрочем, точное число неизвестно: украинцы могут свободно передвигаться по шенгенскому пространству.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.

Со следующего года размер Bürgergeld существенно увеличивается - с 502 до 563 евро. В домохозяйстве из двух взрослых пособие повышается с 451 евро до 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до 7 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро.

Для сравнения: взрослому одинокому соискателю убежища полагается 410 евро плюс "уместное" жилье, которым может быть и койка в общежитии. Соискатели убежища могут претендовать только на самое необходимое медицинское обслуживание. А получатели Bürgergeld - такие же клиенты больничных касс, как и все остальные застрахованные. Только взносы за них платит государство.

Германия, продолжает он, принимает больше всего украинских беженцев, и в то же время, число работающих среди них очень низкое. "В Польше и Нидерландах, - заявил Фрай, - доля работающих составляет соответственно 66 и 70 процентов, в Германии - 17 процентов".

К тому же, как выясняется, немецкие власти не знают, не имеют ли украинские беженцы, получающие пособия в Германии, регистрации и статуса беженца еще в какой-либо стране ЕС. Немецкое правительство сообщило об этом в ответе на парламентский запрос управляющего делами фракции оппозиционных консерваторов Торстена Фрая. Отсутствие таких проверок, указывает Фрай, "настежь открывает ворота для возможных злоупотреблений".

А, во-вторых, Bürgergeld служит магнитом для тех граждан Украины, которые на первых порах уехали от военных действий на родине в другие страны ЕС, а теперь переезжают в Германию. "Почему? - спрашивает Загер, - Потому что Bürgergeld существенно больше, чем сравнимые социальные пособия в других странах Евросоюза".

Его коллеги по фракции Александер Добриндт и Гитта Коннеман также считают, что Bürgergeld приводит к тому, что украинским беженцам выгоднее и удобнее получать такое пособие, чем идти работать.

"В Германии - 2 миллиона вакансий и примерно 5 миллионов получателей Bürgergeld, из них 3,9 миллиона - работоспособных. Очевидно, что изъян в самой системе", - заявила Коннеман в понедельник, 20 ноября, в интервью ARD - первому каналу телевидения ФРГ. Ссылки на то, что 80 процентов украинских беженцев - женщины, многие из них с травмированными после российских авианалетов детьми, ее не убеждают.

"В соседних странах ЕС тоже украинские матери с детьми. И тем не менее, доступ на рынок труда там другой, - говорит Коннеман. - В Германии работает меньше, чем каждый пятый украинский беженец, в Польше или Нидерландах - двое из трех. То есть при одинаковых исходных положениях, в этих странах очевидно существуют другие стимулы идти работать".