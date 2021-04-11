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Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней.
Malta
Malta

Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, объяснило министерство туризма. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных — 100 евро.

Ведомство ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Доля туризма в экономике Мальты составляет 27 процентов, следует из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям.

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Deutsche Welle

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