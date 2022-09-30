Лиман в украинских клещах: почему Россия не отводит войска, несмотря на угрозу окружения

Замысел украинского командования понятен: отказавшись от штурма Лимана в лоб, оно нанесло фланговые удары с целью широкого охвата всех российских частей, сосредоточенных в этом районе.

Северная группа войск, наступающая со стороны Лозового, уже практически добилась поставленной цели — вышла к водохранилищам на реке Жеребец, отрезала российские части с севера и завязала бои в окрестностях Торского — важного транспортного узла в 12 км к северо-востоку от Лимана, через который проходит единственная остающаяся под контролем российских сил дорога к своим.

Следом пришел в движение и южный фланг ВСУ. Он прорвал российские оборонительные рубежи у Ямполя, 13 км юго-восточнее Лимана, нанес не то отвлекающий, не то оградительный удар в направлении Кременной и двинул на Торское с юго-запада. О появлении первых диверсионно-разведывательных групп у Торского стало известно еще в ночь на среду.

Украинские войска давят и на других участках лиманской дуги — заняли село Новоселовку в восьми километрах северо-западнее Лимана, атакуют Дробышево и сам Лиман с юго-запада со стороны Щурова и с юго-востока со стороны Диброва, обстреливают шоссе Сватово — Кременная.

"Это движение уже не остановить. И ждет там их маленький, симпатичный "котел". Никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже все — "приехали", — заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Возможно, Арестович скромничает — не такой уж он и маленький, этот "котел".

Какие российские части могут попасть в окружение?



По данным открытых источников, в районе Лимана держат оборону разрозненные, но вполне боеспособные российские части. В первую очередь, это подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии (ее штаб находится в Воронеже), в частности, 752-й гвардейский мотострелковый полк, дислоцированный в городе Валуйки Белгородской области.

Это тот самый полк, что штурмовал город Грозный в начале первой чеченской войны, попал в окружение в новогоднюю ночь 1995 года и потерял более половины своего состава.

Там же действуют подразделения морской пехоты Балтийского флота — российские СМИ сообщали, что они наносят артиллерийские удары по украинским частям, дислоцированным под Лиманом.

Наряду с регулярными российскими частями на лиманском направлении держит оборону сформированный под эгидой российского "Союза добровольцев Донбасса" отряд под названием "Русский легион" (он же "БАРС-13"), а также подразделения мобилизованных под флагом самопровозглашенной ЛНР жителей Луганской области.

Что говорит российский генштаб?



Министерство обороны России в своих официальных сводках продолжает игнорировать неудачи и угрожающее положение на лиманском направлении. Например, вот как оно оценивало ситуацию там накануне.

"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — заявил на очередном брифинге 28 сентября представитель минобороны генерал Конашенков.

Россия не подготовила свою аудиторию к вероятному разгрому под Лиманом, российские пропагандисты продолжают замалчивать очевидные проблемы на фронте, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Информационное молчание может привести к очередному обвалу фронта и еще большей деморализации российских войск, считают эксперты.

Чем грозит России потеря Лимана?



Российская армия захватила Лиман в конце мая. Это небольшой, но стратегически важный для обеих сторон город. Плацдарм у Лимана давал российским войскам возможность продвижения с севера вглубь Донецкой области, на Славянск и Краматорск. Кроме того, контроль над городом позволял перерезать автомагистраль между Славянском и Северском.

Для украинской армии взятие Лимана открывает оперативный простор — можно наступать по открытой местности в направлении Сватова с угрозой отрезать спешно возводимые российскими частями оборонительные линии вдоль реки Оскол, блокировать важную рокаду от российских Валуек по линии Троицкое — Сватово и ликвидировать новые опорные пункты, которые российские войска обустраивают вдоль этой дороги.

А можно повернуть на восток и ударить по Кременной с перспективой выхода к Северодонецку с северо-запада. Немаловажно и то, что украинским подразделениям удалось взять Белогоровку и выйти на подступы к Северодонецко-Лисичанской агломерации с запада.

Ситуация на Луганском направлении осложняется для российской армии тем, что на одних участках она испытывает острую нехватку резервов, а на других еще не успела выстроить новые оборонительные рубежи после быстрого отступления из-под Купянска и Изюма.

Кроме того, судьба российских частей под Лиманом, если они не сумеют выйти из окружения, назавидна — их неминуемо ждут плен или смерть.

Почему Россия не отводит войска от Лимана, хотя такая возможность еще есть?



В схожей ситуации под Изюмом, когда горловина "мешка" стала затягиваться и у российской группировки оставалась единственная дорога для отступления, командование вооруженных сил РФ не стало медлить и быстро отвело войска на восток. Да, пришлось бросить много техники, снаряжения и боеприпасов; да, помочь отрезанным и окруженным подразделениям уже не было возможности; да, положение российских войск ухудшилось — но большую часть личного состава удалось спасти.

Но на войне не всегда решения командования сражающихся сторон поддаются логике. В условиях, когда ситуация на поле боя меняется стремительно, многое зависит от череды случайностей, непредвиденных обстоятельств и иных, скрытых для постороннего наблюдателя причин.

Можно выдвинуть много предположений, почему российская армия решила до последнего удерживать позиции под Лиманом, но насколько они обоснованы, станет известно не в ближайшее время.

Версия 1. Ошибка российских военных

После тяжелого поражения российских войск под Харьковом в российских кругах, называющих себя патриотическими, шли жаркие дебаты на тему "кто виноват".

В конце концов российские пропагандисты пришли к консенсусу — мол, всему виной просчеты командиров на местах, не подготовивших эшелонированную оборону и поставивших "мобиков" из ЛДНР на передний край, где их легко смяли — ну а что делать, мобилизации нет, людей не хватает, пришлось отступать.

Не исключено, что в случае с Лиманом российские военачальники думали, что учли прежние ошибки: оборону выстроили по всем правилам военной науки и посчитали, что позиции удастся удержать даже после того, как ВСУ начали смыкать клещи.

Но, возможно, все равно недооценили боеготовность противника и переоценили возможности собственных войск. А теперь уже поздно отходить.

"Нельзя что ли уже наконец туда отправить части, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? Что происходит?!" — возмущался по поводу ситуации под Лиманом телеведущий Владимир Соловьев.

"Каждый раз там читаешь: барсы-красавцы держат, 20-я армия там держит… Ну дайте им пополнения, военные стратеги, или мы хотим, чтобы они [украинские войска] вышли к границам Луганской области, а мы разведем руками и скажем: ну, окружили, мы должны были отойти. Это что, проспали, как в Харькове? Хватит уже терять территории!" — негодовал Соловьев.

Критиковать и иногда даже поругивать военных в последнее время стало излюбленным занятием российских пропагандистов, главное — делать это безадресно и с любовью к российской армии, чтобы не привлекли за клевету и дискредитацию.

Версия 2. Давление Кремля

После неудачи с захватом Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов Украины российское руководство сформулировало ближайшую стратегическую задачу — взять под контроль всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Для командования российской армии эта задача означала примерно то же, что и сталинский приказ "ни шагу назад!".

Тогда и началось массированное наступление на Донбасс, в ходе которого российская армия применяла тактику "огневого вала", снося артиллерией до основания укрепрайоны противника. При этом оборудование долговременных укрепленных позиций на занятых территориях не отвечало поставленной Кремлем задаче — какой смысл глубоко закапываться и строить железобетонные укрепления, если завтра все равно прикажут идти вперед.

Пока российская армия владела инициативой, проблемы с удержанием захваченных населенных пунктов не были для нее столь актуальны, как при вынужденном переходе к обороне. Сейчас же ситуация изменилась, российским войскам приходится защищаться в укрепрайонах, многие из которых они сами же и разрушили.

И отступать нельзя. Если быстрый отход из Харьковской области еще можно было объяснить необходимостью "перегруппировки войск", то оставление территорий Донецкой и, в перспективе, Луганской областей выглядит как прямое невыполнение приказа верховного главнокомандующего, может вызвать его гнев и повлечь как минимум так называемые кадровые решения.

Тем более что в пятницу, 30 сентября, ожидается заявление Владимира Путина о включении захваченных (и еще не захваченных) территорий Украины в состав России.

Версия 3. Вынужденная жертва

Обстановка под Лиманом сейчас напоминает ситуацию с Мариуполем в начале российского вторжения в Украину. Тогда командование ВСУ приняло осознанное решение оставить в городе крупную группировку, невзирая на ее неизбежное окружение, чтобы она оттянула на себя часть наступавших российских сил и дала время собрать резервы и подготовить оборонительные рубежи на протяженном участке фронта.

Российская армия после отступления из Харьковской области находится в схожем положении — новая линия обороны еще не выстроена, резервы, на которые можно рассчитывать благодаря объявленной мобилизации, еще не готовы, а противник полон сил и решимости наступать.

Вероятно, расчет делается на то, что украинская армия будет вынуждена замедлить свое продвижение, имея за спиной не сдавшуюся группировку, и потратит время на ее нейтрализацию. А там уж, может быть, обстановка изменится и появятся шансы деблокировать окруженные под Лиманом войска.

Прокремлевские блогеры рассчитывают, что с прибытием на фронт тысяч мобилизованных резервистов ситуацию удастся, по крайней мере, стабилизировать.