Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в четверг, 28 июля, трехчасовой телефонный разговор. Как передало агентство AP по итогам, несмотря на необычную продолжительность беседы - прогресса по вопросам торговли, сотрудничества в области технологий и устранения основных раздражителей в двухсторонних отношениях, включая противодействие Пекина возможному визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнуто не было.

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В Белом доме распространили не только заявление, но и подробную информацию о разговоре. Из нее следует, что обмен мнениями состоял из трех частей. Одна из них была посвящена войне России в Украине и ее глобальным последствиям. Еще одна - обсуждению областей, в которых две страны могут вести совместную работу, включая борьбу с изменениями климата, обеспечение безопасности здравоохранения, а также противодействие обороту наркотиков. Президент Байден также поднял вопрос о необходимости урегулирования дел граждан США, которые были "несправедливо", по мнению Вашингтона, задержаны в КНР или подвергнуты запретам на выезд из Китая, а также напомнил о давней обеспокоенности Вашингтона в связи с соблюдением прав человека Пекином.

Кроме того, как отметили в ходе пресс-брифинга в Белом доме, состоялась "прямая и честная дискуссия по Тайваню". Американский лидер подтвердил приверженность Соединенных Штатов политике "одного Китая", проводимой Вашингтоном с 1970-х годов. США выступают против одностороннего изменения статус-кво любой из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Си предостерег США от "игры с огнем"

В МИД Китая в свою очередь указали, что Байден заверил китайского лидера в отсутствии поддержки тайваньских сепаратистов со стороны Вашингтона. Си Цзиньпин предостерег США от "игры с огнем" по теме Тайваня, отметили в министерстве. "Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", - предупредили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнило агентство AP со ссылкой на американского чиновника, Си и Байден рассматривают возможность личной встречи. Председатель КНР был приглашен в Индонезию в ноябре на саммит "большой двадцатки", что делает эту страну потенциальным местом для личных переговоров, отмечает AP.

Жесткий язык Си, который обычно старается казаться выше политических споров, а публичные заявления делает преимущественно в вежливо-положительном ключе, заставляет предполагать, что в Вашингтоне не понимают серьезности предыдущих предупреждений по поводу Тайваня, отметило агентство AP.

При разговоре присутствовал Блинкен и команда СНБ при Белом доме

В Белом доме уточнили, что президент находился во время разговора в Овальном кабинете. В ходе диалога в комнате присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, главный заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Курт Кэмпбелл и старший директор по Китаю в СНБ Лора Розенбергер.

Президент США Джо Байден в мае пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио 23 мая.

В свою очередь министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в июне на проходившей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" заявил, что если кто-либо попытается "отделить Тайвань", то Народно-освободительная армия Китая будет "сражаться до конца".