Лидеры G7 сделали жесткое заявление насчет войны в Украине

Лидеры стран G7 подтверждают неизменную поддержку и солидарность с Украиной в условиях нынешней российской агрессивной войны, они уверяют, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо, идет речь в заявлении лидеров, обнародованном на сайте Европейского Совета.

"Мы осуждаем постоянные бесчеловечные и жестокие атаки России, направленные на нанесение ударов по критической инфраструктуре, особенно объектам энерго- и водоснабжения и городам по всей Украине, и напоминаем, что невыборочные атаки и атаки на гражданское население или гражданские объекты представляют собой военное преступление ", - говорится в заявлении.

Также лидеры G7 осуждают тех, кто способствует ведению незаконной войны Путина против Украины.

"Мы настроены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критическую энергетическую и водную инфраструктуру. Мы поможем Украине в удовлетворении ее потребностей для подготовке к зиме, продолжим поддерживать гражданскую устойчивость Украины, и мы еще больше укрепим наши усилия во время международной конференции, которая состоится 13 декабря в Париже", - отмечается в заявлении.

"Мы настроены, что Россия в конечном итоге должна заплатить за восстановление критической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной во время ее жестокой войны", - отмечается в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" отмечают, что не может быть безнаказанности за совершенные военные преступления и другие зверства.

"Мы привлечем президента Путина и виновников к ответственности в соответствии с международным правом. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема, и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - отмечается в заявлении.