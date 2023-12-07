Лидеры G7 договорились о санкциях на российские алмазы

Cтраны G7 договорились об ограничении импорта российских алмазов. Об этом говорится в итоговом документе прошедшего в видеоформате саммита лидеров "большой семерки" в Токио , который был опубликован в среду, 6 декабря.

Согласно документу, ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России , должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Санкции в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут вводиться поэтапно ориентировочно с марта будущего года.

"Чтобы усилить эффективность этих мер, страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему их отслеживания и сертификации. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - говорится в заявлении саммита, опубликованном канцелярией британского премьера. В нем также отмечается, что страны G7 "остаются привержены ограничениям на экспорт всех товаров, которые чрезвычайно важны для российской военной и промышленной сферы", а также призывают "третьи стороны" придерживаться этих мер.