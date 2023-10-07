Лидеры Европы заявили о безоговорочной поддержке Израиля

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил солидарность с Израилем после массированных воздушных ударов из сектора Газа и атак исламистов палестинской группировки ХАМАС.

"Сегодня из Израиля до нас доходят ужасающие новости. Ракетный обстрел из Газы и эскалация насилия глубоко потрясли нас. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль", - написал он в субботу, 7октября, в своем профиле в соцсети X (ранее Twitter).

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля. "Решительно осуждаю террористические атаки из сектора Газа против Израиля. Насилие против невинных людей должно быть немедленно прекращено. Мы полностью солидарны с Израилем", - написала она в социальной сети X. По ее словам, Израиль "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора".

Атаки ХАМАС решительно осудили в Европе