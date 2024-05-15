Лидеры ЕС призывают Грузию отменить закон об "иноагентах"

Как пишет издание Newsgeorgia со ссылкой на грузинского омбудсмена Левана Иоселиани, за месяц протестов были задержаны до 160 демонстрантов, при этом полицией были избиты десятки протестующих, но "до сих пор не встал вопрос об ответственности ни одного сотрудника полиции, в том числе тех, чьи лица не были скрыты, и их идентификация не представляет особой сложности". Вместе с тем Специальная следственная служба Грузии сообщила о начале расследования в связи с применением силы полицейскими в отношении лидера "Антиоккупационного движения" Давида Кацаравы, который был госпитализирован с многочисленными травмами после задержания в ходе протестов в Тбилиси.