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Лидеры самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость этих территорий, контроль над которыми Киев потерял после боевых действий в 2014 году. С аналогичным предложением к Путину ранее обратился российский парламент.
Denisas Pušilinas
Denisas Pušilinas
© Stopkadras

Обращения ДНР и ЛНР вышли синхронно, как и в прошлую пятницу, когда Пушилин и Пасечник объявили о начале эвакуации женщин и детей в Россию, а затем в субботу объявили о мобилизации мужчин на военную службу.

"С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое демократическое правовое и социальное государство", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (цитаты по Интерфаксу).

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У Пасечника та же формулировки - "с целью недопущения массовой гибели жителей республики". Оба просят Путина не только суверенитет и независимость, но и рассмотреть возможность заключения между ДНР и ЛНР договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

После появления новости о заявлениях Пушилина и Пасечника рубль, курс которого обрушился в понедельник, ускорил падение - доллар поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января.

На российскую валюту и рынки влияли и другие новости о кризисе вокруг Украины, которые пришли в понедельник. ДНР и ЛНР обвиняли Украину в новых обстрелах - в Киеве считают это провокацией. ФСБ сообщила, что запущенный с территории Украины снаряд утром полностью разрушил место несения службы российских пограничников в 150 метрах от границы. "Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения", - заявил в связи с этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Южный военный округу в свою очередь утверждает, что рано утром на границе были убиты пятеро диверсантов.

Путин в эти минуты проводит внеплановое заседание Совбеза России.

"Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе", - сказал Путин в начале заседания (телеканал "Россия-24" показывает его в прямом эфире).

На прошлой неделе Госдума обратилась к Путину с предложением рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Депутаты при этом выбрали не проект "Единой России", а более радикальный вариант КПРФ, внесенный еще в январе и не предусматривающий предварительных консультаций с МИД России.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму свой проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР еще 19 января. В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

По мнению коммунистов, признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет "обоснованным и морально оправданным" и создаст основания для их защиты от внешних угроз.

Западные страны предостерегали Россию от такого шага, считая его агрессией, за которую Москва должна будет поплатиться жесткими санкциями.

ДНР и ЛНР на прошлой неделе вместе с российскими властями начали эвакуацию женщин и детей, а также объявили мобилизацию мужчин. Киев заявляет, что не готовится к наступлению в Донбассе. Там считают происходящее провокацией с целью найти повод для российского вторжения на Украину, об угрозе которого США и европейские страны заявляют с осени прошлого года.

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