Ожидается, что в субботу Джорджа Мелони будет приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

В новом правительстве будет два вице-премьера - глава партии Лига Севера Маттео Сальвини (министр инфраструктуры) и представитель партии "Вперед, Италия!" Антонио Таяни (глава МИД).

Главой МВД станет Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия "Братья Италии"), министром обороны - Гуидо Крозетто ("Братья Италии").

Министерство экономики возглавит представитель Лиги Севера Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии "Вперед, Италия!".

Две встречи с президентом

В пятницу Джорджа Мелони встретилась с президентом дважды. На первую, утреннюю встречу она прибыла вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции - лидером ультраправой Лиги Севера Маттео Сальвини и ветераном итальянской политики, экс-премьером Сильвио Берлускони, угодившим на этой неделе в эпицентр очередного скандала.

Встреча продлилась всего 11 минут: Мелони заверила президента, что коалиция правых и ультраправых партий единодушно считает, что возглавить итальянское правительство должна именно она.

Уже после того, как посетители разъехались, в канцелярии Маттареллы сообщили, что ближе к вечеру президент встретится с Мелони еще раз, уже один на один. И что, если она убедит главу государства в том, что способна сформировать рабочую правящую коалицию, он официально даст ей формальное поручение сформировать правительство.

Если раздача портфелей пройдет быстро, уже на выходных Мелони может быть приведена к присяге и официально стать первой женщиной-премьером в истории страны и первым ультраправым главой итальянского правительства со времен Второй мировой войны.

Скандальная коалиция

В прессу утекли две аудиозаписи разговоров Сильвио Берлускони, в которых 86-летний политик весьма благосклонно высказывается в адрес российского президента Владимира Путина.

На первой записи Берлускони хвастается, как Путин прислал ему в подарок на день рождения 20 бутылок водки и назвал итальянца "номером один из пяти своих лучших друзей".

Вторая аудиозапись сделана на встрече Берлускони с однопартийцами. Выступая перед ними с речью, он поддерживает официальную версию Кремля о причинах вторжения в Украину: якобы президент Владимир Зеленский и страны Запада обманом втянули Москву в конфликт и вынудили начать полномасштабную военную операцию.

Сам Берлускони настаивает, что слова его были вырваны из контекста, а на самом деле он полностью поддерживает позицию Италии и ЕС по поводу войны в Украине.

Соратник экс-премьера Антонио Таяни - ключевая фигура в окружении Берлускони, которому в будущем кабинете прочат пост министра иностранных дел, - также поспешил заверить коллег в Брюсселе, что его партия и ее лидер выступают за НАТО и против неприемлемого российского вторжения в Украину.

Впрочем, в пропутинских комментариях Берлускони нет ничего нового. В сентябре в эфире одного из итальянских телеканалов он заявил, что российский президент якобы просто хотел заменить администрацию демократически избранного президента Владимира Зеленского "правительством порядочных людей".

Скандал вокруг Берлускони ударил по ещё не сформированному правительству 45-летней Мелони. Ее второго союзника по коалиции Маттео Сальвини также уже не первый год считают поклонником Путина. А для создания коалиционного правительства ей необходима поддержка обоих.

На выборах в сентябре возглавляемая ею националистическая антииммиграционная партия "Братья Италии" набрала лишь 26% голосов. "Вперед, Италия!" Берлускони и Лига Сальвини получили примерно поровну - по 8%.

Партия Берлускони отказалась поддержать предложенную ею кандидатуру Иньяцио Ла Руссы на пост спикера сената, и лидер правоцентристов написал записку, в которой охарактеризовал Мелони как женщину властную и высокомерную.

Хотя Мелони всячески стремится продемонстрировать умеренность своих взглядов, новый спикер Сената, по совместительству являющийся соучредителем ее партии, известен тем, что собирает памятные вещи фашистского диктатора Бенито Муссолини.

История самих "Братьев Италии" уходит корнями к послевоенному неофашистскому движению страны.