Лидер Союза зеленых крестьян Литвы не поддерживает идею всеобщей воинской обязанности

 
он считает, что было бы полезнее иметь в вузах военные кафедры
Deutsche Welle
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Лидер Союза зеленых крестьян Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис критикует ожидания консерваторов до 2030 года реализовать в стране идею всеобщего призыва.

"Всеобщая воинская обязанность противоречит логике. Гораздо полезнее было бы иметь в высших учебных заведениях военные кафедры, где готовили бы военных медиков и инженеров", - в пятницу Žinių radijas сказал Р. Карбаускис.

"Таким образом, мы будем готовить унтер-офицеров, офицеров, которых очень не хватает", - добавил он.

Президиум СО-ХДЛ во вторник принял План укрепления обороны Литвы, в котором предлагает ввести всеобщую воинскую обязанность, с 2025 года дополнительно выделять на оборону 0,5 проц. ВВП, а также оборудовать фортификационную полосу на границе с Россией и Беларусью.

В подготовленном консерваторами плане укрепления государственной обороны предлагается ввести в стране всеобщий призыв на обязательную военную службу. Такое решение предлагается принять в 2024 году и постепенно выйти на полный объем к 2030 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии