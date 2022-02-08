Лидер республиканцев в Сенате США призвал канцлера ФРГ к ясности по СП-2

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл в понедельник, 7 февраля, призвал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) "недвусмысленно и внятно" объявить, что вторжение России в Украину приведет к отказу от газопровода "Северный поток - 2". "Не к очередной паузе (в процессе ввода газопровода в эксплуатацию. - Ред.), а к концу проекта", - подчеркнул американский политик. Подобное заявление стало бы "внушительной демонстрацией лидерства" Германии, добавил республиканец.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на совместной с Олафом Шольцем пресс-конференции заявил, что нападение России "приведет к концу" спорного проекта. В свою очередь глава германского правительства отметил, что Берлин и Вашингтон интенсивно работали, "чтобы быть готовыми ввести необходимые санкции в случае военной агрессии против Украины", однако не упомянул конкретно сам газопровод.
"Встать на защиту мира и оборону стабильной Европы"
Кроме того, сенатор от штата Кентукки призвал Берлин помочь Украине "законным военным потенциалом". Для ФРГ "настало время встать на защиту мира и оборону стабильной Европы, которую современная Германия сама помогла воздвигнуть и от которой получила огромную выгоду", подчеркнул Макконнелл.
Федеральное правительство Германии, в отличие от властей других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине. Шольц перед поездкой в США вновь отверг такую возможность. Позиция Берлина вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.
Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября германское Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления СП-2. В свете конфликта вокруг Украины ряд западных лидеров дали понять Москве, что при вторжении России в соседнюю страну газопроводу грозят новые санкции.
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