Лидер "Национального объединения" Ле Пен ответила футболисту Мбаппе: "Французы устали получать нравоучения"

„Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию. Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо“, - сказала Марин Ле Пен.