Как объявил Верховный избирательный суд Бразилии, Лула набрал во втором туре 50,85% голосов, Жаир Болсонару — 49,15%.

"Я готов принять на себя управление нашей страной, которая оказалась в очень сложном положении. Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна", — сказал Лула после оглашения итогов выборов.

Лулу в первые же минуты поздравили — через Твиттер или иным способом — лидеры соседних латиноамериканских государств, президенты США и Франции, премьер-министр Канады и лидеры других стран.

Жаир Болсонару в первые часы после окончания подсчета голосов еще не признал поражение.

Теперь в Бразилии опасаются беспорядков: Болсонару еще до выборов готовил почву для того, чтобы оспорить результаты в случае поражения, а по ходу избирательной кампании его лагерь продолжил эту работу: бразильцев бомбардировали дезинформацией, причем более радикальной, чем на выборах 2018 года, и делалось это более организованно.

Противостояние двух лагерей, как и во многих других странах в последние годы, раскололо Бразилию.

"Благодаря Луле я смогла поступить в университет, — сказала Би-би-си в день выборов 45-летняя жительница Сан-Паулу Мария Дуарте. — Я считаю, что он гораздо больше поможет бедным, чем Болсонару".

"Все это очень раскалывает общество, но я думаю, что Болсонару в эти четыре года просто не имел возможности показать, что он может сделать, потому что три года экономика была парализована из-за пандемии", — говорит другая жительница Сан-Паулу Марта Пиреш де Кавалью.

А третьей собеседнице Би-би-си из того же Сан-Паулу, 30-летней Фернанде Битар, не нравится ни Лула, ни Болсонару.

"Нам предлагают выбирать между двумя кандидатами, которые просто раскалывают Бразилию и разжигают насилие и экстремизм, и ни один из них не представляет молодежь", — говорит Фернанда. Она испортила бюллетень.

Возвращение левых



Лула, которому в четверг исполнилось 77 лет, занимает особое место в истории Бразилии.

Он начал свою политическую карьеру в качестве лидера профсоюза металлистов в 1970-х и 80-х годах и участвовал в организации массовых забастовок в условиях военной диктатуры.

В 1980 году, воспользовавшись относительной либерализацией режима, он основал Рабочую партию. Через пять лет в стране была восстановлена демократия, и после этого кандидаты от Рабочей партии, включая самого Лулу, выиграли четыре из девяти президентских выборов.

Поклонники Лулы надеются, в частности, что он поднимет социальные расходы (Фото: Reuters)

На два президентских срока Лулы, с 2003-го по 2010 год, пришелся мировой сырьевой бум. Бразилия неплохо на нем зарабатывала, и миллионы бразильцев смогли выбраться из нищеты.

Президент США Барак Обама однажды назвал Лулу "самым популярным политиком на Земле" — он покинул свой пост с рейтингом одобрения выше 85%.

Затем случился скандал с так называемой операцией "Автомойка", в ходе которой расследовалась коррупция в высших эшелонах власти. Она зацепила десятки политиков и руководителей предприятий в Бразилии и по всей Латинской Америке.

Лула был признан виновным в получении взятки в размере более миллиона долларов в виде квартиры на берегу моря. Он утверждал, что эта недвижимость ему не принадлежит.

Бывший президент отсидел полтора года в тюрьме. В ноябре 2019 года Верховный суд постановил, что процесс был проведен с нарушением процессуальных норм, и Лула вышел на свободу.

Впоследствии обвинения с него были сняты, и он немедленно включился в предвыборную гонку. "Они посадили не человека, — заявил он в день выхода из тюрьмы. — Они пытались убить идею. Но идею нельзя уничтожить".

Лула подает себя избирателям как лидера, который восстановит стабильность после четырех сумбурных лет правления Болсонару. Он обещает решить проблему голода и бездомности. Он поклялся повысить налоги для богатых, увеличить минимальную заработную плату и расширить социальные расходы, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты.

Фото: Reuters

Он пообещал сделать приоритетом экологию, пресечь незаконную добычу полезных ископаемых и отменить политику времен Болсонару, способствовавшую стремительной вырубке лесов Амазонки.

Правда, многочисленные критики утверждают, что Лула мало сделал для ликвидации структур власти, которые позволили сохраниться системной коррупции и от которых он получал выгоду.

По стопам Трампа



В Бразилии многие опасаются, что Болсонару, которого либеральная часть прессы называет "тропическим Трампом", может, как и его кумир, объявить результаты выборов сфальсифицированными.

По данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считали, что Болсонару может совершить переворот, — учитывая, что в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников, а сам он — бывший армейский офицер.

Жаир Болсонару пробыл президентом один срок, и большая часть этого времени пришлась на пандемию (Фото: EPA)

Болсонару еще до прихода к власти критиковал избирательную систему Бразилии, и даже став президентом, не прекратил свои нападки, подкрепляя их необоснованными обвинениями в мошенничестве и всевозможными слухами, выдавая их за истину.

Очевидные закономерности в результатах голосования Болсонару считает доказательствами мошенничества.

Он неоднократно заявлял, что сотрудники избирательных комиссий подсчитывают голоса тайно, что позволяет предположить, что они могут манипулировать результатами.

Между тем, согласно независимым экспертам, бразильским избирательным органам и иностранным правительствам, включая Соединенные Штаты, с в 1996 года, когда Бразилия начала использовать электронные машины для голосования, никаких доказательств мошенничества обнаружено не было.

Напротив, эти машины помогли устранить фальсификацию результатов голосования, которая была распространена в Бразилии в эпоху бумажных бюллетеней.

На этих выборах Болсонару привлек к борьбе бразильских военных, заявив, что они обеспечат безопасность голосования. Те предложили ряд незначительных изменений в системе, сотрудники избирательных комиссий скорректировали свои планы по тестированию машин в день выборов, и военные заявили, что система их устраивает.

Более того, по словам высокопоставленного военного чина, говорившего на условиях анонимности, поскольку он не имел права выступать публично, бразильские военные, следившие за ходом голосования во время первого тура, не обнаружили признаков мошенничества.

Тем не менее труды Болсонару не прошли даром: многолетняя кампания подорвала веру миллионов бразильцев в выборную систему. В ходе опроса, проведенного в этом месяце, трое из четырех сторонников Болсонару заявили, что не доверяют или почти не доверяют машинам для голосования в Бразилии.

Черный пиар



Дезинформация и фейки — не новость в политической борьбе, однако в лагере Болсонару их поставили на широкую ногу.

Дезинформация стала более радикальной — и организованной — по сравнению с президентской кампанией 2018 года.

"Выборы 2018 года были детской забавой. Это было нечто более честное, в том смысле, что идеологически они [сторонники Болсонару] верили в происходящее и создавали каналы, чтобы участвовать в дискуссии", — говорит Гильерме Фелитти, основатель компании Novelo Data, которая отслеживает более 500 консервативных каналов в YouTube.

В социальных сетях распространялись слухи, будто Лула в случае избрания планирует закрыть церкви и разрешить мальчикам и девочкам в государственных школах пользоваться общими туалетами, а также будто бы он признался в педофилии и каннибализме.

"То, что происходит в Бразилии с Facebook, YouTube и другими платформами, очень похоже на то, что происходило в США на выборах 2020 года, — считает Вики Уайатт из американской неправительственной организации SumOfUs. — Отдельный человек может опубликовать что-то, что не получит большого резонанса, но со временем это просачивается дальше и в итоге приводит к негативным последствиям".

Война между сторонниками кандидатов ведется не только в виртуальном пространстве.

В минувшее воскресенье сотрудники федеральной полиции пришли в дом бывшего законодателя Роберто Джефферсона с ордером на арест, выданный Верховным судом после того, как Джефферсон разместил в интернете неподобающие комментарии в адрес одного из судей.

Джефферсон уже находился под домашним арестом за его предполагаемую роль в организации "антидемократических действий", угрожающих судам.

Бывший парламентарий открыл огонь по полицейской машине и бросил светошумовые гранаты. Двое офицеров были ранены, а Джефферсон сдался полиции лишь после восьми часов переговоров.

"То, что мы видели в воскресенье, вполне может стать прелюдией к новой волне политического насилия, в частности, среди групп, которые не примут результат выборов, если президент Болсонару проиграет", — считает Маурисио Санторо, политолог из Государственного университета Рио-де-Жанейро.