Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон „бежал из Испании в Бельгию“

Между тем полиция Каталонии говорит, что не располагает информацией о том, что разыскиваемый лидер сепаратистов бежал из Испании и вернулся в Бельгию. Об этом заявил в пятницу журналистам начальник полиции Барселоны Эдуард Саллент.
Генсекретарь партии Пучдемона „Вместе за Каталонию“ (Junts per Catalunya) Жорди Турулл рассказал радиостанции RAC1, что не знает, удалось ли политику добраться до своего дома в Ватерлоо в Бельгии, где он живет уже семь лет в добровольном изгнании после провалившейся попытки отделения Каталонии от Испании в 2017 году.
Полиция Каталонии начала операцию по поиску и аресту Карлеса Пучдемона после того, как бывший глава региона спустя семь лет впервые вернулся в страну.
Испанский парламент одобрил амнистию для лидеров сепаратистов, но Верховный суд заявил, что она не применима к обвинению в растрате, предъявленному Пучдемону и другим.
Кроме того, судья, расследующий подозрения в сговоре сепаратистов с Россией, в начале июля постановил, что амнистия не распространяется на обвиняемых по этому делу, в том числе на бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона.
Поскольку Пучдемон занимает государственную должность — депутата, судья передал дело в Верховный суд, попросив его взять на себя расследование преступлений, связанных с государственной изменой.
Пучдемон утверждает, что голосование на референдуме, проведенном в Каталонии в 2017 году, было законным и поэтому обвинения, связанные с ним, не имеют под собой оснований.
Неизвестно, как и когда Пучдемон вернулся в Испанию. Выступая на приветственном митинге в Барселоне, он сказал сторонникам: „Я не знаю, когда мы снова увидимся“.
„Он приехал в Испанию не для того, чтобы его арестовали, а чтобы осуществить свои политические права“, — цитирует Жорди Турулла агентство Reuters.
По словам Турулла, первоначально Пучдемон планировал принять участие в голосовании в региональном парламенте, на котором должен был быть избран новый лидер Каталонии. Вместо того, чтобы идти пешком от места проведения митинга до здания парламента, Пучдемон сел в машину по соображениям безопасности, а затем решил уехать, так как посчитал, что его не пустят в здание парламента.
„Я не верю словам политиков о том, что он покинул Испанию“, — заявил на это начальник полиции Барселоны Саллент, не исключив вероятности того, что Пучдемон может по-прежнему находиться в Барселоне.