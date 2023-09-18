Лидер избирательной кампании в Словакии: Мы не будем отправлять оружие Украине

Об этом, как сообщает Associated Press, Фицо сказал в интервью агентству перед недавним митингом.

Фицо, который руководил Словакией с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год, является главным претендентом на пост премьер-министра после выборов 30 сентября. Он и его левая партия Smer проводили кампанию с четкими пророссийскими и антиамериканскими месседжами.

"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", – заявил Фицо.

В интервью агентству он сказал, что ни одно количество западного вооружения, поступающего в Украину, не изменит ход войны.

Фицо отметил, что Европейский Союз и Соединенные Штаты должны использовать свое влияние, чтобы заставить Россию и Украину заключить компромиссное "мирное соглашение".

"Наивно думать, что Россия оставит Крым", – сказал Фицо, добавив, что "наивно думать, что Россия когда-нибудь откажется от территории, которую она контролирует" в Украине.