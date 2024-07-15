Лидер ХДС Мерц поддерживает поставку истребителей в Украину

„Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли“, - сказал Мерц в рамках летнего интервью в эфире программы „Спроси себя“ („Frag selbst“) на телеканале ARD в воскресенье, 14 июля.

Многие страны уже обязались поставить Украине боевые самолеты, и „мы, немцы, не можем остаться в стороне“, заявил председатель крупнейшей в Германии оппозиционной партии.

Мерц: Размещение в ФРГ ракет США меняет стратегическую ситуацию